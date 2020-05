Leipzig

Eine undefinierbare Flüssigkeit hat am Mittwochnachmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr in den Leipziger Norden ausrücken lassen. Wie die Einsatzkräfte LVZ.de gegenüber bestätigten, hatte die Polizei sie zunächst gegen 13.45 Uhr alarmiert und zu den Sportplätzen zwischen Gartenwinkel und Lange Trift in Lindenthal geschickt.

35 Mann löschten dort einen Brand mit Sprühnebel, um anschließend die ausgehärtete Masse fachgerecht zu entfernen. Zwischen den Sportplätzen waren Baustoffe gelagert worden, die nun ausgetreten sind. Ein Mitarbeiter des Geländes hatte den Schaden entdeckt. Nach drei Stunden verließen die letzten Einsatzkräfte schließlich den Tatort. Die Polizei geht inzwischen von flüssigem Kunststoff aus, sodass keine Gefahr für Mensch, Tier oder Umwelt bestanden habe. Laut Polizei sind die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden.

