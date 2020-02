Höhenretter sichern Wahlplakat – Prager Straße in Leipzig wieder frei

Leipzig

Nach einer etwa vierstündigen Sperrung der Prager Straße, habe der Verkehr ab 19.25 Uhr am Sonntag wieder seinen gewohnten Lauf nehmen können, sagt Alexander Bertram von der Polizeipressestelle. Während eines Feuerwehreinsatzes am Sonntagnachmittag musste die Straße im Leipziger Osten in beide Richtungen gesperrt werden. Sturm Yulia verursachte Schäden an dem Baugerüst am alten Technischen Rathaus. Die Feuerwehr musste ausrücken und ein großes Wahlplakat entfernen. Durch die starken Böen ist die Plane zum Teil abgerissen und sorgte dafür, dass das Gestell Schaden nahm.

Kurz nach 15 Uhr seien die Schäden laut Rettungsleitstelle gemeldet worden. Die Feuerwehr sei mit fünf Fahrzeugen vor Ort gewesen und habe das flatternde Wahlplakat vom Gebäude entfernt, erklärt Torsten Kolbe, Sprecher der Feuerwehr. „Mit unserer Höhenrettung haben wir das Gerüst sichern können“, sagt Kolbe. Wegen der Gefahrenlage mussten auch die Straßenbahnen der Linie 15 über die Dresdner und die Riebeckstraße umgeleitet werden. „Um 18.14 Uhr haben wir den Einsatz beendet und die Lage in die Hände der Polizei und des Amts für Bauordnung abgegeben“, so der Sprecher der Feuerwehr.

Ansonsten seien durch den Sturm im Leipziger Raum keine größeren Schäden entstanden. Vereinzelt seien Bäume umgestürzt und ungesicherte Gegenstände herumgewirbelt. Verletzte soll es nicht gegeben haben, meldet die Polizei. In Groitzsch war wegen des Sturms der Karnevalsumzug abgesagt worden. In Leipzig konnten die Karnevalisten hingegen wie geplant die durch die Innenstadt ziehen.

Von Elena Boshkovska