Feuerwehreinsatz am Cossi: Kite-Surfer gerät in Seenot

Polizeiticker Leipzig Anzeige erstattet - Feuerwehreinsatz am Cossi: Kite-Surfer gerät in Seenot Weil ein Kite-Surfer auf dem Cospudener See in Seenot geraten war, mussten Polizei und Feuerwehr am Samstagabend mit großem Gerät ausrücken.

Einsatz am 12. Oktober am Cospudener See: Ein Kite-Surfer war hier in Seenot geraten. Quelle: Eric Pannier / Einsatzfahrten Leipzig