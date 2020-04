Leipzig

In einem Wohnhaus im Leipziger Stadtteil Leutzsch ist es am Dienstagabend in der vierten Etage zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie ein Sprecherin auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, kam es in der William-Zipperer-Straße gegen 21.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung. Ein Anwohner hatte die Einsatzkräfte alarmiert und soll Nachbarn gewarnt haben.

Vor Ort konnte der Brand schnell bekämpft werden. Anschließend wurde das Haus belüftet. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt fünf Lösch- sowie drei Rettungsfahrzeugen in den Nordwesten der Stadt aus. Nach ersten Informationen mussten drei Personen ambulant versorgt werden. Während des Einsatzes war die Straße für den Verkehr gesperrt.

