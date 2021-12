Leipzig

Die Feuerwehr musste am frühen Samstagabend in die Lindenthaler Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd ausrücken. Dort hat es ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Die Flammen schlugen aus einer Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes, teilte die Polizei mit.

Der 48 Jahre alte Mieter der Wohnung musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden für die Dauer der Löscharbeiten in Bussen untergebracht. Die Lindenthaler Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch unbekannt. An diesem Sonntag ermitteln Experten vor Ort zur Brandursache. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro.

Von RND/güm