Feuerwehreinsatz in der Red Bull Arena 

Leipzig

Die Leipziger Feuerwehr musste am Donnerstagmittag in die Red Bull Arena ausrücken. Aus einem Fenster im Verwaltungsgebäude drang dichter Rauch. Als die Einsatzkräfte um kurz vor 14 Uhr Am Sportforum eintrafen, konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, habe ein verbranntes Brötchen in einer Mikrowelle den starken Rauch ausgelöst.

Weil die Brandmeldeanlagen im Gebäude durch die starke Rauchentwicklung angesprungen waren, war die Feuerwehr mit einem größeren Aufgebot von 15 Fahrzeugen ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Arena war der Brand bereits gelöscht. Ein größerer Schaden entstand nicht.

Von LVZ/lg