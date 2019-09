Leipzig

In der Nacht zu Sonntag ist in der Brambacher Straße in Kleinzschocher ein Pkw in Flammen aufgegangen. Das Feuer entzündete sich laut Polizei Angaben gegen 0.43 Uhr im Motorraum eines Fiat Marabella.

Die Flammen griffen schließlich auf das Fahrzeug über. Es brannte völlig aus und wurde dabei vollständig zerstört. Zur Ursache des Brandes machte die Polizei am Sonntagmorgen keine Angaben, ein technischer Defekt werde aber nicht ausgeschlossen.

Von RND