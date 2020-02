Leipzig

Spektakulärer Einbruch in Leipzig-Probstheida; In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte aus einen Baumarkt zehn Rasenmähroboter im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schnitten die Kriminellen ein Loch ins Dach des Gebäudes. Zuvor hatten sie sich durch einen Zaun Zutritt zum Gelände an der Chemnitzer Straße verschafft.

Bei einer Wach- und Schließgesellschaft wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter konnten jedoch mit ihrer Beute flüchten. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 1.15 Uhr. Die Kripo ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Von nöß