Firmenplane an Baugerüst brennt in Leipzig-Connewitz 

Leipzig

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag mehrere Brände in Connewitz gelegt. Gegen 3.15 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand einer Firmenplane an einem Baugerüst gerufen, wie die Polizei mitteilt. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr einen brennenden Einkaufswagen auf den Gleisen in der Nähe der brennenden Plane.

Auch der Inhalt einer Mülltonne vor einem ehemaligen Nettomarkt wurde angezündet. In der Nähe der Brandorte wurden zwei Unbekannte gesehen, die flüchteten, so die Polizei weiter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Von RND/mot