Leipzig

Um sich einer Verkehrskontrolle zu einziehen, ist ein unbekannter Fahrer am Mittwoch gegen 17.40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit von der Polizei geflüchtet. Wie die Behörde mitteilte, fuhr der Fahrer über die Dresdner Straße in die Weidmannstraße und danach in die Comeniusstraße.

Er setzte seine Flucht fort und bog auf Höhe der Elsastraße in die Parkanlage am Rabet ab. Zum Teil fuhr er auf der asphaltierten Strecke der Anlange entlang. Dabei wurden mehrere Passanten gefährdet.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes verließen die Insassen schließlich das Fahrzeug und setzten die Flucht zu Fuß fort. Der Beifahrer konnte wenig später gestellt werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden Indizien bekannt, die auf die Identität des Fahrers schließen lassen.

Von fbu