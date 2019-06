Nach einer langen Verfolgungsfahrt durch den Leipziger Norden ist am späten Montagabend ein 39-Jähriger durch die Polizei gestellt worden. Wie die Behörde mitteilte, bemerkten Streifenbeamte den weißen Kombi gegen 23 Uhr in der Georg-Schumann-Straße in Leipzig-Gohlis. Da der Fahrer sich auffällig verhielt, verfolgten sie den Wagen und signalisierten: „Stop Polizei“. Der Fahrer reagierte nicht und flüchtete.

Mit überhöhter Geschwindigkeit ging es zunächst in Richtung Slevogt- und Max-Liebermann-Straße. An der Louise-Otto-Peters-Alle überquerte er eine rote Ampel. Weiter ging die Fahrt über die Landsberger Straße und Helgoländer Straße. In dieser versuchte ein Passant das Auto zu stoppen, in dem er sein Mountainbike in dessen Fluchtweg schob. Dabei wurden Frontscheinwerfer und Vorderreifen beschädigt. Das Kennzeichen fiel vom Fahrzeug ab.

Mit Unterstützung eines weiteren Polizeifahrzeugs konnte der Wagen schließlich in der Bremer Straße gestoppt werden. Der Fahrer, ein 39-Jähriger aus Baden-Württemberg, gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Wie sich herausstellte, hatte er zudem Drogen konsumiert. Im Fahrzeug, welches nicht zur Fahndung ausgeschrieben war, fanden die Beamten keine weiteren Drogen. Gegen den 39 Jahre alten Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

joka