Fluchtversuch vor der Polizei endet in Leipzig mit Verletzten und Totalschaden

Leipzig

Mit zwei Verletzten und einem zu Schrott gefahrenen BMW endete am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd durch den Leipziger Norden. Einer Streifenwagenbesatzung war gegen 19 Uhr in der Essener Straße (Eutritzsch) ein verdächtiger BMW aufgefallen, den sie wegen einer Auffälligkeit am Kennzeichen anhalten und kontrollieren wollten. Doch statt die unmissverständlichen Weisungen durch den Streifenwagen zu befolgen, gab der 33-jährige BMW-Fahrer plötzlich Gas. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Max-Liebermann-Straße Richtung Möckern, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei missachtete er rücksichtslos sämtliche Verkehrsregeln und rote Ampeln und brachte dadurch etliche Passanten und Autofahrer in Gefahr.

Am Lärmschutzwall war Schluss mit der Raserei

Nach rund fünf Kilometern endete der nächtliche Fluchtversuch jäh auf der Bundesstraße 6 (Travniker Straße) im Stadtteil Wahren: In einer Linkskurve zwischen Louise-Otto-Peters-Allee und der verlängerten Max-Liebermann-Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und knallte mit voller Wucht in eine Lärmschutzwand. Dabei wurde das Fahrzeug völlig zerstört.

Travniker Straße gesperrt

Die 33-jährige Beifahrerin wurde laut Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der Unfallfahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Ob er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, wollte die Polizei vorerst nicht bestätigen. Das sei Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Am BMW, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war, entstand Totalschaden. Der Eigentümer soll noch ermittelt werden. Die Travniker Straße blieb bis zur Räumung des Unfallortes in beide Fahrtrichtungen mehrere Stunden gesperrt.

Von wim