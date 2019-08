Leipzig

Ohne Führerschein, mit Drogen, in einem stillgelegten Wagen mit gestohlenen Kennzeichen ist ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag vor der Polizei geflüchtet. Neben Diebesgut ließ er noch ein Pärchen im Auto zurück, teilte die Polizei mit.

Streifenbeamten fiel der blaue Wagen am Dienstag gegen 2 Uhr an der Permoserstraße auf. Als sie diesen kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer Haltesignale und Blaulicht und flüchtete vor der Polizei. Von der Permoserstraße ging es über die Straße an den Theklafeldern bis auf einen kleinen Waldweg. Auf diesem stoppte der Wagen, der Fahrer verschwand.

Im Auto fanden die Beamten einen 32-jährigen Beifahrer und dessen Freundin. Diese gaben an, den Fahrer nur mit Vornamen zu kennen. Er habe die beiden von Wurzen nach Leipzig fahren wollen und ihnen während der Fahrt erklärt, dass er keinen Führerschein habe.

Den Beamten fiel bei einer Untersuchung des Fahrzeugs auf, dass dieses keine Betriebserlaubnis hatte. Auch waren die Kennzeichen gestohlen. Im Wagen stießen die Polizisten auf nicht näher definierte Betäubungsmittel und auf vermeintliches Diebesgut. Dabei handelt es sich um einen Werkzeugkoffer, eine Stichsäge mit Sägeblättern, eine Handkreissäge mit Zusatzblatt sowie einen Akku für ein E-Bike.

Gegen den verschwundenen Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

joka