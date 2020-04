Ford kracht in Lastwagen: Schwerer Unfall in Markranstädt

Leipzig/Markranstädt

Schwerer Verkehrsunfall bei Markranstädt. Gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen krachte es auf der Straße „An den Windmühlen“. Eine Person in einem Ford wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste vom Verkehrsunfalldienst der Feuerwehr befreit werden. Das Opfer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Hubschrauber des ADAC-Rettungswesen in ein Krankenhaus gebracht.

Zusammenstoß nach Überholversuch

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem Zusammenstoß, als ein Mercedes in Richtung Markranstädt einen Lastwagen überholen wollte. Dabei übersah er den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Peugeot versuchte auszuweichen und wurde zu einer scharfen Vollbremsung gezwungen. Der dahinter fahrende Fahrer des Fords konnte nicht mehr abbremsen und kollidierte mit dem Lkw. Dabei überschlug sich das Fahrzeug, teilten die Beamten mit.

Anzeige

Hund versteckt sich

Ein im Unglückswagen mitfahrender Hund kam mit einem Schock davon. Er konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und verstecke sich unter dem Lastwagen. Angaben zu den beteiligten Personen konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Die Straße wurde voll gesperrt. Gegen 13.15 Uhr waren die Rettungs- und Aufräumarbeiten beendet, wie die Polizei mitteilte.

Zur Galerie Nach einem Unfall auf der Straße „An den Windmühlen“ in Makranstädt zogen sich die Räumungsarbeiten über mehrere Stunden.

Von bas