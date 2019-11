Frau auf Durchreise am Leipziger Hauptbahnhof vergewaltigt?

Leipzig

Sie feierte Silvester mit ihrem Freund in Prag und wurde auf der Heimfahrt beim Zwischenaufenthalt in Leipzig vergewaltigt: Eine Erzieherin aus Thüringen ist am Montag vor Gericht erneut auf ihren mutmaßlichen Peiniger getroffen – schon zum zweiten Mal seit dem Sommer dieses Jahres. „Für sie ist das eine Katastrophe“ sagte ihr Anwalt Juri Goldstein gegenüber der LVZ. Doch der Angeklagte behauptet, er habe die Frau zu nichts gezwungen und ging gegen ein Urteil des Amtsgerichts, das ihn im Juli zu drei Jahren Haft verurteilt hatte, in Berufung. Daher muss nun das Landgericht entscheiden.

Rückweg versperrt

Es war laut Aktenlage am 1. Januar 2018 gegen 6 Uhr, als Julia H. (25) und ihr syrischer Lebensgefährte Ismael S. (30) mit dem Flixbus am Leipziger Hauptbahnhof ankamen. Bis zur Weiterfahrt ins heimische Thüringen war noch ein wenig Zeit. Die junge Frau suchte dringend nach einer Toilette. Doch sowohl im Bahnhofsgebäude als auch an der Bushaltestelle war kein WC verfügbar. Sie sprach deshalb einen Mann an, ob er nicht wisse, wo eine Toilette sei. Es handelte sich um Asylbewerber Oday A. (25), der nach eigenen Angaben in seinem Heimatland Syrien Jura studiert hatte. Er bot Hilfe an und führte die ortsfremde Thüringerin schließlich bis zu seinem Wohnhaus in der Gerberstraße. „ Julia H. hegte keinerlei Vorbehalte gegenüber ausländischen Mitbürgern, da ihr Lebensgefährte selbst einen Migrationshintergrund hat“, heißt es in den Gerichtsakten.

Doch dann erkannte sie, dass es in dem Flur, zu dem sie der Fremde gebracht hatte, keine Toiletten gab und wollte gehen. Was dann geschah, war für das Amtsgericht in der erstinstanzlichen Verhandlung am 3. Juli dieses Jahres unzweifelhaft: Oday A. habe der Frau den Weg versperrt. Zunächst soll er ihr Geld für Sex angeboten haben. Als sie ablehnte, habe er sie am Hals gepackt und gedroht: „Wenn du Scheiße machst, mache ich mit dir Scheiße.“ Julia H. fürchtete, er werde sie vergewaltigen und flehte ihn an, sie gehen zu lassen, stellte das Amtsgericht fest. Doch der Syrer verlangte von ihr Oralverkehr, so das Gericht.

Verteidigung will Freispruch

„Ich hatte in dieser Lage einfach nur Angst“, sagte Julia H. am Montag in der Zeugenvernehmung. „Mir war klar, dass ich das erledigen muss, damit er mich gehen lässt“. Anschließend sagte sie zu dem Fremden auch noch: „Das war gut.“ Sie habe ihn damit im Glauben lassen wollen, dass sie nicht gleich zur Polizei gehe. „Eigentlich war ich überrascht, dass er mich überhaupt wieder gehen ließ“, so das Opfer. Als sie wieder bei ihrem Lebensgefährten eintraf, so erinnerte sich dieser, habe sie „gezittert, wie jemand, der in Todesangst ist“. Wenige Monate später ging die Beziehung von Julia H. in die Brüche, da sie kein Vertrauen zu Männern mehr aufbauen konnte. Und sie musste sich über mehrere Wochen hinweg in psychologische Behandlung begeben.

Verteidiger Daniel Luderer will für seinen Mandanten einen Freispruch erreichen. „Wir halten das Urteil für fehlerhaft“ , so der Anwalt. Die Kripo befürchtet hingegen, dass Oday A. schon andere Frauen missbraucht haben könnte. Immerhin hatte der Syrer die mutmaßliche Vergewaltigung am Neujahrsmorgen mit seinem Handy gefilmt. Ein ähnliches Video mit einer bislang unbekannten Frau sei ebenfalls auf dem Gerät gewesen, so ein Beamter vor Gericht. „Ich kann aufgrund der Videoaufnahmen nicht ausschließen, dass es andere gleichartige Straftaten gab.“

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Frank Döring