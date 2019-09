Leipzig

Im Leipziger Süden wird seit der vergangenen Nacht eine 78 Jahre alte Frau gesucht. Nach Angaben der Polizei hat die Seniorin am Sonnabend gegen 22.45 Uhr ein Leipziger Pflegeheim verlassen und wird seitdem gesucht. „Die Frau ist dement und benötigt dringend Hilfe“, sagte Polizeisprecher Andreas Loepki.

Hubschrauber kreist

Weil sie zuvor in Markkleeberg gelebt hatte, vermuten die Beamten, dass die Rentnerin sich in diesem Bereich aufhalten könnte. Seit dem Morgen kreist im Leipziger Süden, in Markkleeberg und an der Bundesstraße 2, wo sie zuletzt gesehen wurde, ein Hubschrauber. An Bord versucht die Polizei mit einer Wärmebildkamera eine Spur zu finden.

Viele Anwohner fühlte sich durch die Fluggeräusche am Sonntagmorgen gestört, ohne freilich den genauen Grund für den Einsatz zu kennen. Via Twitter haben sich Polizei und Bürger inzwischen ausgetauscht.

Die 78-Jährige trage schulterlanges, dunkles Haar. Sie ist mit einem Schlafanzug mit lilafarbener Hose, einem hellen Pullover und braunen Lackschuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1, telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 oder auf jedem Polizeirevier entgegen.

Von mro