Leipzig

Eine Frau wollte am Montagabend für Sicherheit im Straßenverkehr sorgen und ist dabei von einem Auto gestreift worden. Nach Angaben der Polizei leitete die 33-Jährige gegen 20.05 Uhr eine Gruppe von fünf Kindern in Höhe der Kanalstraße über die Georg-Schumann-Straße. Dabei habe sie sich quer zur Fahrbahn gestellt. Als sie die Straße schließlich selbst überqueren wollte, wurde die Frau von einem Kleinwagen gestreift. Am Steuer saß ein 30 Jahre alter Mann.

Die 33-Jährige sei dabei gestürzt, so die Polizei, und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von mro