Leipzig

In Leipzig hat ein 14-Jähriger am Montagnachmittag eine Frau mit einer Softair-Pistole leicht verletzt. Der Junge hatte in der Kleingartenanlage in der Waldbaurstraße in Schönefeld-Abtnaundorf gegen 16.20 Uhr die Softair-Pistole seines Großvaters benutzt, als er die 34-jährige Frau durch mehrere Gärten hindurch traf.

Laut Polizei zeigte der Junge Reue und entschuldigte sich bei der Getroffenen, die mit ihrer Verletzung einen Arzt aufsuchen musste. Ob die Verletzung der Frau absichtlich oder versehentlich zugezogen wurde, wird nun geprüft. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von ebu