Leipzig

Eine 31-jährige Frau ist am Dienstagmorgen von einem Hund in die Hand gebissen und dabei verletzt worden. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes besuchte eine Patientin in einem Mehrfamilienhaus in Grünau. Sie benutzte den Fahrstuhl des Hauses, in den auch ein Junge mit seinem Mischlingshund einstieg. Als der Hund die Frau anknurrte, hielt der Junge ihm das Maul zu. Bei dem Versuch aus dem Fahrstuhl auszusteigen, schnappte das Tier jedoch nach ihrem rechten Handgelenk und ließ sie nicht mehr los. Die Frau erlitt dabei eine oberflächliche Verletzung, ihre Jacke konnte offensichtlich einiges abhalten. Die Frau versorgte noch ihre Patientin, danach verständigte sie die Polizei und suchte einen Arzt auf. Die Beamten nahmen Kontakt mit der Mutter des Hundeführers auf und ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von ps