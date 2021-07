Leipzig

Eine Frau ist in Leipzig von drei Männern vergewaltigt worden. Sie sei vor vier Wochen von der Innenstadt aus auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Drei Unbekannte umringten sie zunächst und drängten sie dann in Richtung eines verlassenen Hausgrundstücks. Dort kam es zu der gemeinschaftlichen Vergewaltigung.

Das Verbrechen sei erst später angezeigt worden – an der schweren Straftat gebe es keine Zweifel, so die Polizei. Zum Alter des Opfers machen die Beamten wegen des Opferschutzes keine Angaben.

Leipziger Polizei veröffentlicht Beschreibung der Täter

Die Tat ereignete sich den Angaben nach am Dienstag, den 8. Juni, zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr – drei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft – in Höhe der Kurt-Schumacher-Straße 12. Die Beamtinnen und Beamten suchen nach den drei Tätern und veröffentlichen folgende Beschreibungen:

Täter 1

ca. 1,80 Meter

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Haare

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

dunkles Basecap, verkehrt herum getragen

dunkler OP-Mundschutz

dunkles T-Shirt

dunkle Hose

Flip-Flops ohne Socken

Täter 2

ca. 1,80 Meter

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

dunkler OP-Mundschutz

dunkles Basecap

langärmliges T-Shirt

Jeans

dunkle Schuhe

silberne Kette mit großen runden Gliederteilen

Täter 3

ca. 1,85 Meter

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

Arme waren sehr behaart

sprach gebrochen Deutsch

dunkles Basecap

dunkler OP-Mundschutz

dunkelblaues T-Shirt, auf linker Brustseite eine lachende gelbe Sonne (markantes Merkmal)

Jeans mit braunem Gürtel und silbern/chrom glänzender Gürtelschnalle

Zeugen und Bildmaterial gesucht

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen – unter anderem Menschen, die zum Zeitpunkt der Tat eine infrage kommende Handlung, Personen mit dieser Beschreibung oder eine Gruppierung gesehen haben. Außerdem suchen die Beamten Menschen, die während der Tat vor Ort waren oder in der Gegend Menschen mit der Beschreibung aufgefallen sind. Auch wer zur Zeit der Vergewaltigung in der Nähe des Tatortes und im Umfeld des Hauptbahnhof Bilder oder Videos gemacht hat, kann sich bei der Behörde melden.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von jhz