Leipzig

Am Dienstagnachmittag hat ein 82-jähriger Autofahrer eine Frau in Leipzig-Großzschocher mit seinem Fahrzeug touchiert und ist danach davongefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich die Frau dem Wagen auf einem Landwirtschafsweg entgegengestellt, weil dieser zu schnell fuhr. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe die Frau anschließend beleidigt und geschubst. Den Angaben zufolge touchierte er die 41-Jährige beim Losfahren am Bein.

Die leicht verletzte Frau rief demnach die Polizei, die den Mann aufgrund einer Personenbeschreibung und des Autokennzeichens ausfindig machen konnten. Gegen ihn werde nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Körperverletzung ermittelt.

Von liko