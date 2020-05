Leipzig

Eine Frau hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Prager Straße in Leipzig zwei Autos gerammt. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, wie die Polizei mitteilt. Eine musste sogar schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die 43-jährige Fahrerin krachte zunächst mit ihrem Auto in einen Skoda, der auf Höhe des Südfriedhofs an einer roten Ampel wartete. Nach dem Zusammenstoß setzte die 43-Jährige ihr Fahrzeug zurück und fuhr über die rote Ampel an dem gerammten Auto vorbei, so die Polizei.

52-Jähriger wurde schwer verletzt

An der Kreuzung Prager Straße/Kommandant-Prendel-Allee fuhr die Frau in einen Mercedes, der ebenfalls an einer roten Ampel wartete. Dabei wurde der 52-jährige Mercedes-Fahrer schwer verletzt. Er musste laut Polizei ins Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und konnte ambulant behandelt werden. Die Polizei schätz den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Weitere Angaben wie es zu den beiden Zusammenstößen kam und ob die Frau unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, sind zunächst nicht bekannt.

Von RND/mot