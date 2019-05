Leipzig

Bei einem Brand in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Goyastraße im Leipziger Waldstraßenviertel ist in der Nacht zu Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Die Bewohnerin konnte nur noch tot geborgen werden, teilte die Feuerwehr mit. 34 weitere Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Der Brand war in der Nacht gegen drei Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein Raum stand komplett in Flammen. „Das Feuer war schon von außen am Balkon zu sehen“, berichtete ein Sprecher aus der Feuerwehrleitstelle. Die Einsatzkräfte, die mit zwei Löschzügen vor Ort waren, konnte ein Übergreifen auf andere Bereiche der Einrichtung verhindern. Der Einsatz zog sich bis in die Morgenstunden.

Bewohnerin stirbt bei Zimmerbrand Heute morgen wurde ein Löschzug der Feuerwehr 🚒 Leipzig in die Goyastraße alarmiert.... Gepostet von Feuerwehr Leipzig am Samstag, 11. Mai 2019

Mindestens drei Wohnungen wurden durch Brandschäden und Verrußungen unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden in Ersatzwohnungen im Objekt untergebracht. Zum Alter des Opfers lagen zunächst keine genaueren Informationen vor.

Von nöß