Frau tot nach Brand in Leipziger Wohnung gefunden

Leipzig

Während der Löscharbeiten bei einem Wohnungsbrand in Leipzig-Kleinzschocher wurde eine Frau tot in einer Wohnung aufgefunden. Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr alarmiert worden, weil es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Diezmannstraße brannte.

Als die Feuerwehrleute den Brand löschten, entdeckten sie eine tote Frau in der Wohnung. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der verstorbenen älteren Frau um die Mieterin der Wohnung. Diese sei jedoch nicht in den Flammen umgekommen, sondern bereits tot gewesen, als das Feuer ausbrach.

Nach Angaben der Polizei stellte der eingesetzte Notarzt einen natürlichen Tod fest, der nicht im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen steht. Das Feuer sei in der Küche ausgebrochen, nachdem die Frau schon verstorben war.

Von LVZ/lg