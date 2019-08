Leipzig

Jugendliche haben am Donnerstag Mitarbeiter eines Supermarktes in Leipzig geschlagen und getreten. Die Jugendlichen hatten gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes in der Dieskaustraße zuvor durch ihr Verhalten die Kundschaft gestört. Laut Polizei wollten Mitarbeiter die Unruhestifter deswegen des Geländes verweisen.

Als sie dies versuchten, wurde die Gruppe handgreiflich. Sie traten und schlugen um sich. Bei dem Versuch, den Mitarbeitern zu helfen, wurde eine 34-jährige Passantin leicht verletzt. Die Polizei musste den Streit schlichten. Gegen die Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Von ebu