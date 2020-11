Leipzig

„Bitte, bitte, ich flehe sie an, ich muss doch zu meiner Freundin und meiner Katze.“ Schluchzend bricht Max H. (34) zusammen. Soeben hat die Richterin entschieden, dass er bis zum nächsten Prozesstag hinter Gitter muss, weil er unter Drogeneinfluss nicht mehr verhandlungsfähig war. Diesem Häufchen Elend auf der Anklagebank werden an diesem Mittwoch im Leipziger Amtsgericht schlimme Sexualdelikte zur Last gelegt. So soll er die Frau des Schauspielers Eric Stehfest (31) unter Drogen gesetzt und missbraucht haben.

Der Fall liegt lange zurück. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft muss sich die Tat zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2013 abgespielt haben. Edith Stehfest (25) war damals um die 17 Jahre alt. Laut Anklage verabreichte ihr Max H. in seiner Leipziger Wohnung eine unbekannte Menge GBL (Gamma-Butyrolacton), sogenannte K.-o.-Tropfen. Die Jugendliche wurde bewusstlos. „Diesen wehrlosen Zustand nutzte der Angeklagte aus“, schilderte Staatsanwältin Sybill Salzmann zum Prozessauftakt. Er soll sie dann ausgezogen und auf verschiedene Weise missbraucht haben.

Keine Erinnerung an Tat

Weil GBL in größeren Dosen zu Gedächtnisverlust führt, konnte sich die Sängerin dem Vernehmen nach nicht an den Übergriff erinnern, erfuhr erst vor ein paar Jahren davon, als Videoaufnahmen davon auftauchten. Nach aufwendigen Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft Anfang März dieses Jahres Anklage gegen den studierten Philosophen wegen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen. Dabei geht es auch um elf Fälle, bei denen Max H. zwischen Juli 2015 und September 2016 kinderpornografische Bilder und Videos über Internet-Tauschbörsen verbreitet haben soll.

Zum Prozessauftakt begleitet Eric Stehfest, bekannt aus diversen RTL-Formaten („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“) seine hochschwangere Frau, die 2019 ihr erstes Soloalbum veröffentlichte, ins Gericht. Erst Ende September erschien ihr gemeinsames Buch, in dem sie, wie es in einer Ankündigung heißt, offen von der Aufarbeitung ihrer Drogenvergangenheit und dem sexuellem Missbrauch, den beide erleben mussten, berichten.

Vernehmung hinter verschlossener Tür

Die Vernehmung der Sängerin findet im Gericht allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ihre Anwältin Undine Weyers hatte dies beantragt, um „schutzwürdige Interessen“ ihrer Mandantin zu wahren. Bis zum Mittag zieht sich die Befragung hin. Der Angeklagte wird sich zunächst nicht zu den Tatvorwürfen äußern, stellt Verteidiger Matthias Luderer klar.

Eine Zeugin berichtet schließlich, wie die Polizei auf eine erste Spur des mutmaßlichen Sex-Täters kam. Die Krankenschwester erlebte, als Max H. im März 2015 in ein Krankenhaus eingeliefert wurde – fast nackt und in einem völlig beschmutzten und derangierten Zustand. Durch eine Verwechslung bekam sie einen Speicherstick in die Hände, der offenbar zu den persönlichen Dingen des neuen Patienten gehörte. Darauf waren neben Kinderbildern am FKK-Strand auch Videodateien mit furchtbaren Vergewaltigungsszenen sowie ein Ordner mit privat aufgenommen Pornos. „Da war auch eine Szene mit einer jungen Frau, die so wirkte, als ob sie unter Drogen stand“, berichtete die Frau, „sie war nicht bewegungsfähig.“

Drogentest positiv

Max H. verfolgt den Prozess in einer seltsam verkrampften Haltung, hält sich immer wieder seine in Klarsichtfolie eingeschlagene Ladung vors Gericht. Mehrfach kippt er ein bisschen zur Seite, als ob er einzuschlafen droht. Dann wird es Richterin Ute Fritsch zu viel. Sie veranlasst einen Drugwipe-Test. Der Angeklagte will das zunächst nicht. „Mich nimmt das Ganze nur sehr mit“, sagt er. „Seit vier Jahren macht diese Geschichte mein Leben kaputt.“ Wenige Minuten später ist klar: Max H., der dem Gericht zufolge seit zehn Jahren Drogen nimmt, hat Amphetamin und Metamphetamin (Crystal) intus. Er räumt schließlich ein, am Montag und Dienstag Speed konsumiert zu haben.

Aus diesem Grund erlässt das Gericht den von der Staatsanwaltschaft beantragten Sitzungshaftbefehl. Anders sei nicht zu garantieren, sagt Ute Fritsch, dass der Angeklagte zum nächsten Prozesstag Anfang Dezember nüchtern erscheint.

Von Frank Döring