Frau von drei Männern vergewaltigt: Leipziger Kripo wertet Spuren aus

Leipzig

Noch immer liegen die Hoffnungen der Ermittler in möglichen Spuren und Zeugenhinweisen: Sechs Wochen nach dem erschütternden Vergewaltigungsfall in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs hat die Polizei bislang keine Verdächtigen ermitteln können.

Die Frau war am 8. Juni gegen 19.30 Uhr aus der Innenstadt gekommen und auf der Kurt-Schumacher-Straße stadtauswärts auf der rechten Seite in Richtung Norden gelaufen. Am Haus in der Nummer 12 wurde sie von drei Männern abgepasst. Die Unbekannten umringten ihr Opfer und drängten es in ein verlassenes Grundstück. Hier kam es dann zur gemeinschaftlichen Vergewaltigung durch die drei Täter.

„Auf Angaben von Zeugen angewiesen“

Von diesem Verbrechen erfuhr die Polizei erst verzögert. Es gebe aber keine Zweifel, dass es sich so ereignet hat, hieß es. Zu der Frau macht die Behörde aus Gründen des Opferschutzes keine weiteren Angaben, nicht einmal zu ihrem Alter.

„Die Ermittlungen dazu dauern an“, sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Dienstag auf LVZ-Anfrage. Aktuell würden noch Spuren ausgewertet und Hinweise geprüft. Nach einem Zeugenaufruf, den die Polizei am 6. Juli veröffentlicht hatte, seien Hinweise „im niedrigen zweistelligen Bereich“ eingegangen, so die Behördensprecherin. „Wir sind immer noch auf Angaben von Zeugen angewiesen.“

Von den drei Vergewaltigern sind gegenwärtig diese Informationen bekannt:

Täter 1: circa 1,80 Meter groß, etwa 30-40 Jahre, dunkle Haare, dunkle Augen, dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp, dunkles Basecap, verkehrt herum getragen, dunkler OP-Mundschutz, dunkles T-Shirt, dunkle Hose, Flip-Flops ohne Socken

Täter 2: circa 1,80 Meter groß, etwa 30-40 Jahre, dunkle Augen, dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp, dunkler OP-Mundschutz, dunkles Basecap, langärmliges T-Shirt, Jeans, dunkle Schuhe, silberne Kette mit großen runden Gliederteilen

Täter 3: circa 1,85 Meter groß, etwa 30-40 Jahre, dunkle Augen, dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp, Arme waren sehr behaart, sprach gebrochen Deutsch, dunkles Basecap, dunkler OP-Mundschutz, dunkelblaues T-Shirt, auf linker Brustseite eine lachende gelbe Sonne (markantes Merkmal), Jeans mit braunem Gürtel und silbern/chrom glänzender Gürtelschnalle

Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter der 0341 96646666 entgegen.

Von Frank Döring