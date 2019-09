Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Schmuckräuber. Der unbekannte Fahrradfahrer soll einer 32-Jährigen am Montag, den 2. September gegen 10.45 Uhr in der Weidmannstraße in Neustadt-Neuschönefeld eine Tasche voll mit wertvollen Familienstücken aus der Hand gerissen haben. Laut Ermittlern wollte die Frau zu einer Familienfeier, hatte deswegen den Schmuck bei sich.

In dem Beutel waren den Angaben nach unter anderem eine breite indische Kette mit dazugehörigen Ohrringen, Ringe und Armreifen mit einem Wert von insgesamt 10.000 Euro. Gesprochen habe der Unbekannte während des Raubs nicht. Die 32-Jährige blieb unverletzt.

So oder so ähnlich sieht der entwendete Schmuck aus. Quelle: Leipziger Polizei

Polizei sucht Zeugen

Der Räuber soll etwa 1,85 Meter groß, blond und schlank sein. Er ist laut Aussage zwischen 25 und 30 Jahren alt, hat ein rundes Gesicht und helle Haut. Bekleidet war er mit einer roten Strickjacke mit Kapuze und einer blauen Jeans. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein komplett schwarzes Herrenrad handeln, die Form sei dicker als die eines Mountainbikes.

DieBeamten suchen nun Zeugen. Wer den Räuber erkennt oder wem der Schmuck seit des Vorfalls zum Verkauf angeboten wurde, meldet sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66.

Von jhz