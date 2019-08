Leipzig

Leipziger Streifenpolizisten sind am Sonntag mit einer Frauengruppe in Lindanau aneinander geraten. Sie wurden beleidigt und angegriffen. Nach Angaben der Behörde waren die Beamten in der Lützener Straße unterwegs, als eine 19-jährige Radfahrerin sie gestisch beleidigte.

Die Polizisten hielten an, um die Frau zur Rede zu stellen. Dabei wurden sie von einer 23-jährigen Begleiterin der Radlerin gefilmt. Als die Beamten die Kamera beschlagnahmten, wurden sie von der 19-Jährigen und weiteren Frauen aus der Gruppe tätlich angegriffen, wobei eine von ihnen mit einer Waffenattrappe hantierte.

Wie sich kurz darauf herausstellte, war die Gruppe unterwegs, um mehrere Herausforderungen einer sogenannten Bucket-List abzuarbeiten. Die Erfüllung der Challenges sollte mit der Kamera dokumentiert werden. Ein Punkt auf der Liste erforderte von der 19-Jährigen, auf der Rückbank eines Polizeiwagens zu sitzen.

Die Beamten haben die Kamera einbehalten, um zu überprüfen, ob das Filmen der Polizisten rechtlich relevant ist und ob weitere Straftaten dokumentiert wurden. Bis dahin müssen sich die Frauen aus der Gruppe lediglich wegen Beleidigung, Widerstand und Körperverletzung verantworten.

Von tsa