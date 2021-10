Frontal-Zusammenstoß bei Torgau mit tödlichem Ausgang

Torgau

Auf der Bundesstraße 87 zwischen dem nordsächsischen Zwethau und Döbrichau kam es am späten Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten ein Transporter und ein LKW gegen 21.30 Uhr frontal im Gegenverkehr. Dabei erlitt der 73-jährige Transporterfahrer nach Auskunft eines Leipziger Polizeisprechers so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zwei weitere Personen aus dem Lkw wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Weitere Informationen zum Unfallhergang und zur Herkunft der Unfallbeteiligten lagen zunächst nicht vor. Die Bundesstraße in Ostelbien musste für den Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften sowie zur Bergung der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Von wim