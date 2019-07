Leipzig

Nächtlicher Einsatz im Leipziger Westen: Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Selliner Straße sind fünf Menschen verletzt worden. Sie seien in der Nacht zu Samstag mit Rauchvergiftungen in Kliniken gebracht worden, sagte ein Sprecher in der Rettungsleitstelle der Leipziger Feuerwehr zu LVZ.de.

Demnach war zunächst am Freitag um 23.19 Uhr eine Explosion in Grünau gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte bei dem Wohnhaus eintrafen, habe sich das Feuer als ein Brand in einem Keller herausgestellt. Ein Trupp bekämpfte die Flammen. Offenbar hatte ein Kinderwagen Feuer gefangen.

Zur Galerie Bei einem Kellerbrand in der Selliner Straße in Leipzig-Grünau sind fünf Menschen verletzt worden.

Der Einsatz dauerte den Angaben nach etwa eine Stunde. Zwei komplette Löschzüge waren vor Ort, hieß es.

Von jhz