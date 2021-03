Fünf Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz in Wurzner Straße

Leipzig

Am Montagvormittag sind bei der Leipziger Polizei im Zuge einer Anzeige Hinweise zu größeren Mengen Betäubungsmittel in drei verschiedenen Wohnungen in der Wurzner Straße eingegangen. Laut Behörde gab es weiterhin konkrete Anschuldigungen gegenüber eines 20-Jährigen, der zusätzlich im Besitz einer Schusswaffe und Munition sein soll.

Polizeibeamte des Reviers Leipzig Südost durchsuchten nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen 14:45 Uhr zusammen mit Kräften des LKA Sachsen, der Bereitschaftspolizei der Kriminalpolizei und der Diensthundestaffel die Wohnungen. Der 20-jährige Verdächtige konnte kurz vor Beginn der Durchsuchungsmaßnahmen vor dem Haus angetroffen werden. In seiner sowie in den anderen Wohnungen wurden geringe Mengen verschiedenster Betäubungsmittel gefunden. Die beschriebene Schusswaffe wurde nicht gefunden, jedoch erlaubnispflichtige Munition.

Laut Polizei konnten in einer vierten Wohnung bei einer freiwilligen Durchsuchung junge Cannabispflanzen in unterer zweistelliger Stückzahl feststellen. Insgesamt ermittelt die Polizei gegen fünf Tatverdächtige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und zusätzlich gegen den 20-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Von almu