Leipzig

Ein zweijähriger Junge hat sich am Donnerstag beim Einsteigen in einen Linienbus in Leipzig-Lindenau verletzt. Der Junge wollte gegen 16.20 Uhr mit seinem Vater in einen Bus an der Haltestelle Lindenauer Markt einsteigen.

Weil die Familie mit einem Kinderwagen unterwegs war, senkte der Busfahrer laut Polizei den Bus ab. Dabei wurde jedoch der Fuß des Kindes eingeklemmt, weil es neben dem Kinderwagen stand. Der Junge musste zur Behandlung in eine Kinderklinik gebracht werden.

Von ebu