Leipzig

Ein Fußgänger ist am Sonntagabend in Sellerhausen schwer verletzt worden, nachdem er von einem Auto angefahren wurde. Der 27 Jahre alte Mann wurde nach dem Zusammenstoß mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Abend auf LVZ-Anfrage erklärte.

Der unbekannte Autofahrer hatte in der Engelmannstraße auch einen 25-Jährigen angefahren, der jedoch unverletzt blieb. Laut Angaben der Polizei hatten die beiden Männer gegen 19.30 Uhr die Straße überquert, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurden. Der Autofahrer – der mit einem roten Opel unterwegs war – entfernte sich nach der Kollision vom Unfallort und blieb unerkannt.

Von LVZ