Leipzig

Ein Fußgänger ist am Samstagabend im Leipziger Osten von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte der Mann gegen 19.50 Uhr die Riebeckstraße auf Höhe der Eilenburger Straße. Ein 65 Jahre alter Autofahrer, der in nördlicher Richtung unterwegs war, habe ihn übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von CN