Leipzig

In Leipzig ist am Mittwoch ein Fußgänger von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Der 69-Jährige sei Zeugen zufolge gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Holzhäuser Straße/ Lange Reihe in Stötteritz unerwartet auf die Fahrbahn gelaufen. Laut Polizei zersprang bei dem Zusammenprall die Windschutzscheibe des Taxis.

Ersthelfer kümmerten sich umgehend um den Verletzten. Wenig später wurde er ins Krankenhaus gebracht. Zeugen gaben an, dass die Fußgängerampel an der Kreuzung auf „Rot“ gestanden habe. Statt dort zu warten, war der Mann einige Meter weiter, trotz starken Verkehrs, einfach auf die Fahrbahn gelaufen.

Von ebu