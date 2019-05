Leipzig

Ein 45-jähriger Fußgänger hat am Mittwoch eine Radfahrerin im Leipziger Stadtteil Schleußig angegriffen. Nach Angaben der Polizei stieß er die Frau gegen 7.45 Uhr vom Fahrrad. Zuvor war die 40-Jährige wegen des vielen Verkehrs in der Könneritzstraße auf dem Fußweg „ganz am Rand der Straße“ gefahren, so die Polizei.

Vermutlich störte sich der Mann genau daran und schubste die Frau, sodass sie auf die Motorhaube eines geparkten Wagens fiel. Zeugen hielten den Angreifer daraufhin fest und verständigten die Polizei.

Die Frau wurde nicht verletzt. Der Besitzer des geparkten Autos stellte jedoch einige Lackkratzer fest. Die Polizei ermittelt nun gegen den 45-Jährigen. Erst vor wenigen Wochen meldete die Polizei einen ähnlichen Fall, der sich im Leipziger Zentrum ereignet hatte.

thiko