Fußgänger vor dem Leipziger Hauptbahnhof von Straßenbahn erfasst

Leipzig

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe ist am Donnerstag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Passant kurz vor 9 Uhr an der Haltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof von der Tram erfasst und mitgeschleift worden. Die Person musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Hintergründe und das genaue Ausmaß seien unklar. Die Unfallaufnahme laufe noch. Die Linie 10 wurde über die Westseite des Hauptbahnhofs, Goerdelerring, Thomaskirche, Neues Rathaus zur Ersatzhaltestelle Peterssteinweg umgeleitet.

Von mro