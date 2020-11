Leipzig

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt gegen eine Leipzigerin wegen Mitgliedschaft in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung. Wie eine Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde am Freitag auf LVZ-Nachfrage sagte, sei Lina E. bereits am Donnerstagnachmittag in der Messestadt festgenommen worden. Zudem durchsuchten die beauftragten Beamten des Landeskriminalamtes auch Wohnungen von zwei weiteren mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe. Lina E. soll im Laufe des Tages dem zuständigen Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden.

Die Ermittlungsbehörde wirft Lina E. vor, sich an gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung, an besonders schwerem Landfriedensbruch, an räuberischem Diebstahl, an Sachbeschädigung sowie an Urkundenfälschung beteiligt zu haben. Wie es weiter aus Karlsruhe heißt, soll sich die Hauptverdächtige im September 2019 der zuvor bereits existierenden Gruppe angeschlossen haben. Grundlage des Zusammenarbeit sei laut Generalbundesanwalt „eine Ablehnung des bestehenden demokratischen Rechtsstaates, des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung sowie des staatlichen Gewaltmonopols“. Die Gruppe habe vor diesem Hintergrund Angriffe auf Personen durchgeführt, die der „rechten Szene“ zugeordnet wurden.

Beschuldigte soll Anführerin der Gruppe gewesen sein

„Seit dem Anbeginn ihrer Mitgliedschaft nahm Lina E. eine herausgehobene Stellung innerhalb der Vereinigung ein. Unter anderem übernahm sie bei Anschlägen das Kommando, bereitete deren Ausführung vor und stellte ihr Kraftfahrzeug als Fluchtmittel zur Verfügung“, heißt es weiter zum Fall aus Karlsruhe.

So soll Lina E. am 19. Oktober zusammen mit 10 bis 15 weiteren Personen einen Anschlag auf den Inhaber sowie die Besucher einer Gaststätte in Eisenach verübt haben, welche die Angreifer als Treffpunkt der rechten Szene ausgemacht hatten. „Die Beschuldigte drang mit einem Teil der anderen Mittäter in die Räumlichkeiten ein. Anschließend griffen sie ihre Opfer unter anderem mit Schlagstöcken, Reizstoffsprühgeräten und Faustschlägen an und fügten ihnen hierdurch erhebliche Verletzungen zu. Zudem zerstörten sie mehrere Fensterscheiben und Teile des Inventars“, heißt es in der Mitteilung der GBA.

Im Folgenden sei für den 14. Dezember ein weitere Anschlag auf die Gaststätte geplant worden. „Zu diesem Zweck entwendete die Beschuldigte am Tag vor dem geplanten Anschlag zwei Hämmer in einem Leipziger Baumarkt. Allerdings wurde sie dabei von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ertappt und angesprochen. Lina E. versuchte ihm zu entkommen, versetzte ihm zu diesem Zweck einen Stoß in den Bauch und riss sich los. Kurze Zeit später konnte sie aber gestellt werden“, heißt es dazu im Bericht der Anklagebehörde.

GBA: Angriffe mit Schlagstöcken und Hammer

Trotz dieses Rückschlags habe die Gruppe ihr Ziel weiter verfolgt und in der Nähe der Wohnung des Gaststättenbetreibers auf ihn gewartet. „Dort setzte Lina E. ein Reizstoffsprühgerät gegen das Opfer ein, während die anderen Mittäter mit Schlagstöcken, einem Hammer, einem Radschlüssel und Stangen auf den Geschädigten einschlugen.“ Als Gruppe mehrere Begleiter des Opfers bemerkten, seien auch diese angegriffen worden. Als diese sich in ein Auto flüchteten, hätten die Angreifer das Fahrzeug mit Schlagstöcken attackiert, so die Ermittler.

„Durch zertrümmerte Scheiben versprühten sie Reizstoff in das Fahrzeuginnere und schlugen wiederum mit Fäusten und der mitgeführten Bewaffnung auf die Geschädigten ein, wodurch diese erheblich verletzt wurden. Nachdem sich die Geschädigten dem Angriff entziehen konnten, flüchteten die Beschuldigten mit dem Fahrzeug von Lina E. An diesem hatte die Beschuldigte Kennzeichen angebracht, die sie zuvor im November 2019 entwendet hatte“

Weitere Aktion in Leipzig von Polizei verhindert

Zuletzt habe Lina E. im Juni 2020 zur Vorbereitung eines weiteren Anschlag die Wohnung einer anderen Zielperson in Leipzig ausgespäht. „Deren Personalien waren zuvor in der linksextremistischen Szene öffentlich bekannt gemacht worden. Zur Durchführung des Angriffs zog die Vereinigung auch Personen aus Berlin heran“, heißt es im Schreiben der Generalbundesanwaltschaft.Der Anschlag sei aber durch die Polizei verhindert worden.

Lina E. wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt, der über den beantragten Haftbefehl entschieden hat.

Von Matthias Puppe