Ein technischer Defekt an einer Stromleitung hat vermutlich in der Nacht zu Montag ein Feuer in Leipzig-Lindenthal ausgelöst. Laut Polizei brachen die Flammen in der leerstehenden Gartenlaube in der Erich-Thiele-Straße gegen 23.45 Uhr aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude schon in vollen Flammen und ein Niederbrennen konnte nicht mehr verhindert werden. Um 2 Uhr am Montagmorgen war der Einsatz beendet.

