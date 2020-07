Gartenlauben in Leipzig-Volkmarsdorf abgebrannt

Leipzig

In einem Kleingartenverein in Leipzig-Volkmardsorf haben am Freitagmorgen drei Gartenlauben gebrannt. Laut Polizei haben sich zuvor möglicherweise Unbefugte in den Lauben aufgehalten und diese verwüstet. Mehrere Hinweisgeber hatten gegen 7 Uhr die Polizei wegen einer schwarzen Rauchsäule alarmiert.

Der Brand ging zunächst von einer Laube aus. Bevor die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle hatte, schlugen diese auf zwei weitere Anlagen über. Zwei Gartenlauben wurden dabei vollständig zerstört, eine dritte wurde erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Ob das Feuer absichtlich gelegt wurde, steht noch aus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer: (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von ebu