Leipzig

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag Messingrohre eines Gastanks in der Leipziger Südvorstadt gestohlen und damit ein Gasleck ausgelöst. Ein Zeuge habe gemeldet, dass Gas in einem leerstehenden Gebäude an der Lößniger Straße ausströme, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verdacht habe sich vor Ort bestätigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr dichteten den Angaben zufolge das Leck provisorisch ab, eine spezialisierte Firma pumpte anschließend das Gas ab. Der Schaden der gestohlenen Rohre belaufe sich auf eine dreistellige Summe, der gesamte Sachschaden sei noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt demnach wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Von liko