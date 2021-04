Auf einer angehenden Tiefbaustelle an der Tabaksmühle ist am Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Die Stadtwerke sind nach einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr jetzt auf der Suche nach der Ursache.

Gasleitung an Tiefbaustelle an der Tabaksmühle beschädigt – Stadtwerke Leipzig suchen nach Leck

Vollsperrung der Straße Gasleitung an Tiefbaustelle an der Tabaksmühle beschädigt – Stadtwerke Leipzig suchen nach Leck