Leipzig

Bei einem Feuer im Leipziger Stadtteil Burghausen-Rückmarsdorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein Gebäude vollständig abgebrannt. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Demnach erhielt die Polizei gegen kurz vor 23 Uhr den Notruf über den Brand eines größeren Schuppens am Schwanenweg. Die Feuerwehr hatte bereits mit dem Löschen begonnen – zunächst war nicht sicher, ob sich Personen im Gebäude aufhielten. Verletzt wurde niemand, die Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Ein Brandursachenermittler soll im Laufe des Tages die Arbeit aufnehmen. Zur Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Bei den niedrigen Außentemperaturen während des Einsatzes kam es durch das Löschwasser zu Vereisungen auf der Straße. Die Stadtreinigung musste noch in der Nacht ausrücken und eine Kreuzung enteisen.

Zur Galerie Bei einem Feuer im Leipziger Stadtteil Burghausen-Rückmarsdorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein Nebengebäude vollständig abgebrannt.

Von RND/dpa/iro