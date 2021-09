Leipzig

Crash am Stauende, Trümmer auf der Fahrbahn, stundenlanges Verkehrschaos: Allein in dieser Woche ging auf der Autobahn 9 bei Leipzig-West wieder fast gar nichts. Erst krachten am Mittwoch im Baustellenbereich zwischen den beiden Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West vier Lkw an einem Stauende ineinander, am Tag darauf gab es einen Auffahrunfall in der Gegenrichtung. Mitte Juni waren hier ebenfalls vier Laster auf der Richtungsfahrbahn München kollidiert. Für die Leipziger Polizei ist der Abschnitt längst zu einem Problemfall geworden – und nun kommt der Rückreiseverkehr zum Ende der Schulferien in Sachsen.

Am Donnerstag kam es auf der A 9 erneut zu einem Auffahrunfall. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

„Aktuell kann dieser Bereich als Unfallschwerpunkt gesehen werden“, teilte Behördensprecherin Therese Leverenz auf Anfrage der LVZ mit. „In diesem Jahr wurden bereits über 30 Unfälle in dem genannten Bereich polizeilich registriert. Darunter befanden sich drei Verkehrsunfälle mit Verletzten. Eine Person wurde schwer verletzt.“

Doch wieso kracht es hier derart häufig und regelmäßig? Die Polizei macht hier vor allem die klassischen Fehler dafür verantwortlich, die hinterm Steuer passieren. „Als Ursache wurde in den meisten Fällen das Auffahren auf ein vorausfahrendes oder stehendes Fahrzeug registriert“, so Leverenz. „Der Grund dafür kann unter anderem Unaufmerksamkeit oder Ablenkung von Fahrzeugführern sein.“

Beschilderung ist genehmigt

Tatsächlich hatte etwa am vergangenen Mittwoch ein Brummi-Fahrer offenbar aufgrund von Unachtsamkeit das Ende des Staus schlicht zu spät gesehen und war wohl aus diesem Grund auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren. Zwei weitere Lkw-Fahrer hinter ihm konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten hinten drauf. Ein ähnliches Bild bot sich bei dem Crash im Juni: Da donnerte ein 40-Jähriger mit seinem Lkw ungebremst auf Fahrzeuge, die vor ihm hatten halten müssen.

Die Baustelle selbst ist aus Sicht der Behörden weniger das Problem. Sie wurde demnach durch die Autobahn GmbH des Bundes mit der jetzt umgesetzten Beschilderung genehmigt. „Durch die Polizei wurde die Beschilderung geprüft und festgestellt, dass sie dem Beschilderungsplan entspricht“, erläuterte Leverenz. „Um Unfällen vorzubeugen, wurden zudem die Geschwindigkeiten verringert.“ So gilt im Bereich der Baustelle Tempo 80, im Bereich einiger Anschlussstellen sind gar nur 60 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit erlaubt.

