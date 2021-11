Gefälschte Flüchtlingsdokumente: Großrazzia der Bundespolizei in Leipzig

Ab 6 Uhr durchsuchte ein Großaufgebot der Bundespolizei am Mittwoch Wohnungen in Leipzig, Eilenburg, Taucha und auch in anderen Bundesländern. Bei den Ermittlungen geht es um gefälschte Dokumente für Flüchtlinge.

Einsatzkräfte der Bundespolizei suchen am Mittwochmorgen in der Ludwigsburger Straße in Leipzig und an weiteren Adressen nach Beweismitteln. Quelle: Andre Kempner