Gegen Schwarzarbeit: Zoll kontrolliert Gastronomie in ganz Leipzig

Leipzig

Erneute Großkontrolle des Hauptzollamtes Dresden in der Leipziger Gastronomie: Wie Behördensprecherin Heike Wilsdorf am Donnerstag auf Anfrage der LVZ mitteilte, waren Beamte in den Abendstunden in mehreren gastronomischen Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Es sei um „verdachtsunabhängige Prüfungen“ zur Bekämpfung von Schwarzarbeit gegangen.

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüften am späten Dienstagabend, ob Mitarbeiter in den betreffenden Gaststätten ordnungsgemäß angemeldet sind und für wen sie arbeiten. Erst im Oktober hatte das Hauptzollamt unter anderem in der Eisenbahnstraße und in der Georg-Schumann-Straße ähnliche Kontrollen in Gewerberäumen durchgeführt, die vor allem die ordnungsgemäße Zahlung des vorgeschriebenen Mindestlohns, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern betrafen.

Legale Arbeitsplätze in Gefahr

Für die Behörden ist der Kampf gegen Schwarzarbeit deshalb wichtig, weil diese legale Arbeitsplätze bedroht und zudem Steuern und Sozialversicherungsbeiträge verloren gehen.

Ergebnisse der jüngsten Zollkontrollen lagen zunächst noch nicht vor. Die Auswertungen der erfassten Daten dauerten an, so Sprecherin Wilsdorf. Zumal diese auch mit anderen Behörden wie der Agentur für Arbeit, der Rentenversicherung und mit den Krankenkassen abgeglichen werden müssten.

Von F. D.