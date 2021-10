Gegenprotest blockiert Demonstration von „Bewegung Leipzig“ auf dem Goerdelerring

Leipzig

Linke Gegendemonstranten haben am Montagabend eine Kundgebung der Initiative „Bürgerbewegung Leipzig“  aus dem Umfeld der „Querdenken“-Szene blockiert. Die Teilnehmenden der Gegendemo, die vom Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ initiiert wurde, überholten den Zug der „Bürgerbewegung Leipzig“, als dieser vom Startpunkt auf dem Richard-Wagner-Platz in Richtung Hauptbahnhof zog.

Kurz hinter der Haltestelle Goerdelerring setzten sich gegen 19.45 Uhr etwa 25 Demonstrierende auf die Straße und machten so ein Passieren zunächst unmöglich. Die Polizei leitete den Zug an der Blockade vorbei. Daraufhin löste sich auch die Sitzblockade auf. Die Polizei bestätigte den Vorgang am Abend der LVZ. Zwischenzeitlich kam der Verkehr auf dem Goerdelerring vollständig zum Erliegen. In der Folge wechselte der Demozug die Richtung, wurde jedoch kurz darauf auch auf dem Dittrichring durch eine Sitzblockade gestoppt. Gegen 21.15 Uhr wurde die Demonstration schließlich aufgelöst.

Protest gegen Corona-Maßnahmen

Die „Bürgerbewegung Leipzig“ demonstriert wöchentlich unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen. Immer wieder werden aber auch rechtsextreme Inhalte verbreitet. So war in der Vergangenheit bei den Protesten auch die Fahne der vom Verfassungsschutz beobachteten „Freien Sachsen“ zu sehen. Am Montag gehörte auch der Bundesvorsitzende der NPD-Jugendorganisation „Junge Nationalisten“ Paul Rzehaczek zu den Rednern.

Etwa 150 Gegendemonstranten waren auf Initiative des Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ um 18 Uhr lautstark aus der Südvorstadt in Richtung Richard-Wagner-Platz gezogen. Dort hatte sich gegen 19 Uhr die „Bürgerbewegung Leipzig“ mit etwa 80 Teilnehmenden unter dem Motto „Freiheit für alle Menschen – Impfpflicht nein danke“ versammelt.

Von anzi/flo/LVZ