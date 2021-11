Geheime Kriminellen-Chats: Erstes Urteil in Leipziger EnchroChat-Prozessen

Leipzig

Erstes Urteil in einem Verfahren um die entschlüsselten Kryptohandys von Großkriminellen in Leipzig: Das Landgericht hat am Dienstagnachmittag einen Afghanen (31) wegen Drogenhandels im großen Stil zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Najman A. hat nach Überzeugung der 6. Strafkammer kiloweise mit Marihuana, Crystal Meth und Kokain gehandelt.

Der Prozess hatte bereits im Juli dieses Jahres begonnen. Es handelt sich um eines von 15 derartigen Verfahren, die gegenwärtig am Leipziger Landgericht anhängig sind. Die Anklagen fußen im Kern auf Erkenntnissen, die durch einen staatlichen Hackerangriff gewonnen wurden. Im vorigen Jahr hatten französische Ermittler die bis dahin hermetisch abgeschirmte Kommunikation von Großkriminellen geknackt. Das geheime Netzwerk hatte die Firma EnchroChat für diskrete Absprachen gegen viel Geld zur Verfügung gestellt. In Folge der Behördenoffensive gegen den Messengerdienst war es in ganz Europa zu einer Verhaftungswelle gekommen. Allein in Deutschland führte das zu mehr als 2200 Ermittlungsverfahren. Auch in Leipzig flogen mit einiger Verspätung mehrere Großdealer auf.

Und zwar in einer Größenordnung, dass dem hiesigen Gericht vom sächsischen Justizministerium sogar personelle Unterstützung gewährt wurde. Zum 1. Oktober wurde daher eine neue große Strafkammer eingerichtet. Begründung: Die mit Strafsachen betrauten, ohnehin ausgelasteten drei allgemeinen großen Strafkammern des Landgerichts seien wegen der noch hinzugekommenen EncroChat-Verfahren im Übermaß belastet. Zudem hatte erst kürzlich das Oberlandesgericht (OLG) Dresden entschieden, dass die verschlüsselten EnchroChat-Daten aus den Kryptohandys der Angeklagten als Beweismittel genutzt werden können. Dies war bisher ein Knackpunkt in allen Verfahren gegen hiesige Großdealer.

Im Verfahren gegen Najman A. war das jedenfalls kein Problem. In der Anklage wurden ihm acht Rauschgiftdeals aus dem Jahr 2020 zur Last gelegt – allesamt Fälle, die sich durch die abgefangenen Chatprotokolle belegen ließen. Dabei ging es jeweils um Drogenmengen zwischen einem und zehn Kilogramm. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Außerdem ordnete es die Einziehung von Wertersatz an – damit wird Vermögen, das durch eine Straftat erlangt wurde, abgeschöpft.

Allerdings wurde der gegen ihn bestehende Haftbefehl gegen Zahlung einer Kaution von 20.000 Euro außer Vollzug gesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch beziehungsweise im Falle einer Verurteilung höchstens fünf Jahre Gefängnis.

Dieses erste Leipziger Urteil gilt in Justizkreisen als starkes Signal für die weiteren, noch anhängigen EnchroChat-Verfahren. Auch wenn es noch nicht rechtskräftig ist.

