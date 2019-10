Am frühen Dienstagmorgen hat sich der Fahrer eines Transporters eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Leipzig geliefert. Dabei beschleunigte der 25-Jährige unter Drogeneinfluss sogar auf 150 km/h. Am Zuckerhausener Ring in Holzhausen kam es zu einem Unfall mit parkenden Autos woraufhin die Polizei den Mann stellte.